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Банкир Авен может профинансировать общество «Спартак»

15:21
Петр Авен. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Петр Авен. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Известный российский предприниматель и банкир Петр Авен может оказать финансовую поддержку Международному физкультурно-спортивному обществу «Спартак», утверждает «РБ Спорт».

«Недавно я встречался с Петром Авеном и рассказал о сложностях, которое испытывает общество, сказал, что мы нуждаемся в финансировании. Нам с большим трудом удалось вернуть права на использование знаменитого ромба. Прежнее руководство общества сделало так, что товарный знак обществу больше не принадлежал. Сейчас с этим порядок, но МФСО «Спартак» нужны средства, чтобы мы смогли проводить спартаковские турниры, как проводят свои турниры другие общества. Надеюсь, после этой встречи, уже в ближайшее время, вопрос решится», — сказал корреспонденту «РБ Спорт» председатель МФСО «Спартак» Евгений Ловчев.

Петр Авен является одним из богатейших бизнесменов России. Он давно болеет за «Спартак» и несколько лет назад был близок к тому, чтобы купить половину футбольного клуба «Спартак» (Москва), однако этого так и не произошло.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/bankir-aven-mozhet-profinansirovat-obshhestvo-spartak/

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