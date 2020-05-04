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«Он юморист, как выяснилось». Губерниев — о тренере Шалимове

20:14
Игорь Шалимов. Фото ФК «Ахмат»
Игорь Шалимов. Фото ФК «Ахмат»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова о «дармоедах». Ранее Шалимов, говоря о просьбах людей о финансовой поддержке государства, заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж». Позднее он удалил свой пост.

«С интересом слежу за творчеством Игоря Шалимова! Он юморист, как выяснилось!» — написал Губерниев в Instagram.

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