Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:1) заявил, что отпраздновал гол вместе с резервным арбитром, так как тот оказался рядом с ним.

? Вадим Евсеев празднует гол своей команды.

? Резервный арбитр такого явно не ожидал.#МАТЧПРЕМЬЕР #УфаЦСКА pic.twitter.com/yppBlcRd8j — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

— Круговой вышел, мы поменяли позиции. Круговой сделал то, что от него требовали, играл активно, — сказал Евсеев. — Хорошо, что у нас есть конкуренция.

Мы и первый тайм неплохо играли, ту атаку, после которой забил соперник, мы должны были доводить до удара. Но нас поймали на быстрой атаке. Мы почти вернулись, но тактически неграмотно сыграли опорные игроки. У нас и в первом тайме были моменты, а у соперника была открытая игра. И мы, и они хотели использовать быстрые атаки.

Когда команда набирает очки (одно или три) — это движение вперед. Круговому сказал — подавай на ближнюю, а он на дальнюю отдал. Празднование с арбитром? Так получилось, что со стандарта забили мяч, а он у меня под рукой оказался. Это стечение обстоятельств. Он сказал мне: какая разница, с какого места забили. А я ему ответил — большая.

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