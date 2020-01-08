«Он научил нас читать по губам». Сборная поздравила Евсеева с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила бывшего защитника национальной команды и главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева с днем рождения. Ему исполнилось 44 года.

— Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем, — говорится в сообщении пресс-службы.

К сообщению пресс-службы клуба приложен ролик, на котором Евсеев забивает знаменитый гол в ворота Уэльса и принес победу России, который позволил сборной пробиться на чемпионат Европы 2004 года в Португалии.