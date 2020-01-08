«Он научил нас читать по губам». Сборная поздравила Евсеева с днем рождения
13:39
Пресс-служба сборной России поздравила бывшего защитника национальной команды и главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева с днем рождения. Ему исполнилось 44 года.
— Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем, — говорится в сообщении пресс-службы.
К сообщению пресс-службы клуба приложен ролик, на котором Евсеев забивает знаменитый гол в ворота Уэльса и принес победу России, который позволил сборной пробиться на чемпионат Европы 2004 года в Португалии.
Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем ?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/oeba3yoVn2— Сборная России (@TeamRussia) 8 января 2020 г.
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