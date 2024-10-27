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27 октября, 23:48

Пивоваров рассказал, что в «Динамо» в шутку предложили выдавать футболистам клюшки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футболисты в раздевалке команды пошутили, что им пора выдавать клюшки.

«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ обыграло «Химки» со счетом 4:3. В четверг в игре FONBET Кубка России команда победила «Крылья Советов» со счетом 6:3.

«Мы победили, яркий футбол. Понятно, что нападение сыграло лучше обороны, но главное — результат команды. В раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые 1 ноября примут «Ростов».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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