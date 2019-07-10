Олссон объяснил, почему скандинавские футболисты пользуются спросом в России

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон рассказал, чем скандинавские футболисты привлекают российские клубы.

- Есть сразу несколько определяющих факторов, - цитирует RT Олссона. - Во-первых, мы очень преданы идеалам команды и стараемся неукоснительно соблюдать указания тренера. Во-вторых, конкретно шведы всегда отличались своей трудоспособностью и добивались успехов, постоянно работая над собой, даже при отсутствии большого таланта.

В-третьих, возможно, территориальная близость и схожие природные условия помогают быстрее адаптироваться в России.

Прошлый сезон стал для Олссона дебютным в составе "быков", за которых он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.