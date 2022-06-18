ЦСКА с помощью Милана Гайича и Адольфо Гайча обыграл популярный мем с Человеком-пауком

ЦСКА в социальных сетях выложил шуточное фото. На нем изображены два футболиста московского клуба — защитник Милан Гайич и нападающий Адольфо Гайч.

Таким образом, красно-синие обыграли известный в интернете мем с изображение двух Человеком-пауков.

Два человека-паука (Spider-Man Pointing at Spider-Man) — мем, где один Человек-паук показывает на другого Человека-паука пальцем. Используется для демонстрации похожих между собой вещей или людей.

Сам кадр был вырезан из мультфильма «Человек-паук», транслировавшийся в с 1967 года по 1970 год.