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ЦСКА с помощью Милана Гайича и Адольфо Гайча обыграл популярный мем с Человеком-пауком

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА в социальных сетях выложил шуточное фото. На нем изображены два футболиста московского клуба — защитник Милан Гайич и нападающий Адольфо Гайч.

Таким образом, красно-синие обыграли известный в интернете мем с изображение двух Человеком-пауков.

Два человека-паука (Spider-Man Pointing at Spider-Man) — мем, где один Человек-паук показывает на другого Человека-паука пальцем. Используется для демонстрации похожих между собой вещей или людей.

Сам кадр был вырезан из мультфильма «Человек-паук», транслировавшийся в с 1967 года по 1970 год.

Адольфо Гайч
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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