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Смородская: «У «Спартака» был самый легкий календарь на старте — отсюда и эйфория»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о последних результатах «Спартака».

«У «Спартака» был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом «Спартаке» и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, «Спартак» сразу же начал оступаться. У Станковича могут возникнуть проблемы и в следующих матчах», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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Факел – Рубин
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
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Краснодар – Зенит
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