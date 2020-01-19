Олег Яровинский: «Я не такой псих, как все главные тренеры»

Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— Олег, два года за рубежом. Где было комфортнее работать — в Голландии или Англии?

— И там, и там комфортно. Чемпионшип пожестче, голландский чемпионат более романтичный, хоть и чуть слабее уровнем. Разница для меня была только вне футбола. В Британии жил один, поскольку жена ждала третьего ребенка, а в Арнеме уже всей семьей, так что было прикольнее.

— Что оказалось самым сложным?

— Это было очень интересно — приехать в чужую страну, где свой менталитет, надо взаимодействовать с людьми, доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе. Я, к примеру, очень дорожил теми отношениями, которые выстроились в «Халле» и «Витессе».

— Вы рассказывали Евгению Савину в его проекте «КраСава» о тренерском опыте. Мне показалось по ответам, что попробовали, но больше возвращаться к этой деятельности не намерены, сосредоточившись на менеджерских функциях. Верно?

— Не совсем так. Скажем, я помогаю Леониду Слуцкому сейчас на первом сборе «Рубина», да и на втором, наверное, продолжу. Просто потому, что это самый лучший способ познакомиться с возможностями футболистов, составить мнение о них. И они должны составить обо мне, это тоже важно. Работа по трансферам меня настигала и в «Халле», и в «Витессе», но в России с этим было бы еще сложнее. И я решил, что в таком случае не смогу полностью сосредоточиться ни на одном, ни на другом. Если уж работать спортивным директором, то по максимуму, занимаясь не только трансферами, но и массой других вопросов, включая работу академии. Да, на сборах с удовольствием помогаю, но в целом мой тренерский опыт завершен в «Витессе».

Тут есть вот еще какой момент. Как помощник я отвечаю определенным требованиям. Леонид Викторович отмечал, что полностью устраиваю его в роли ассистента. Но ведь надо развиваться, не хочется всю жизнь быть помощником. А заглядывая в будущее, понимал, что главным тренером мне, пожалуй, не стать. Это надо перестать уделять время семье, полностью погрузиться в работу. Я недостаточно сумасшедший для этого. Мне 38 лет, у меня трое детей, я хочу ездить с ними отдыхать, с друзьями — на охоту, иногда красиво тусоваться. Я не такой псих в хорошем смысле этого слова, как все главные тренеры, которых встречал на своем пути. Плюс не уверен, что хватило бы компетенции. Это очень сложная работа, для которой, наверное, я слишком большой разгильдяй.

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко