Терехин: «Динамо» будет фаворитом в матче с «Ростовом»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терехин считает, что бело-голубые будут фаворитами в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Динамо» будет фаворитом. «Ростов» набирает очки только дома. Им тяжеловато играть на выезде. Думаю, «Динамо» будет фаворитом", — цитирует «Газета.Ru» Терехина.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 29 марта. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.