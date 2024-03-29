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Масалитин: «ЦСКА очень непросто будет в игре с «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России, в котором красно-синие сыграют против «Сочи».

«Выезд у ЦСКА предстоит очень непростой. «Сочи» в перерыве изменился. Пригласили другой тренерский состав, игроков других, усилились. Скажу так, сейчас «Сочи» – не безнадежная команда, которая находится в нижней части таблицы. Ну, «армейцы» уже по традиции с «Сочи» играют очень удачно. Особенно в гостях. И вообще в последнее время ЦСКА играет очень осторожно именно в гостях. «Сочи» некуда отступать уже. С каждым поражением к ним все ближе и ближе Первая лига. Поэтому я думаю, что здесь они соберутся. Эта, пауза, наверняка, пойдет им на пользу. За это время тренер ближе посмотрел команду, узнал, что да как. То есть они где-то что-то могут добавить в тактике. Поэтому ЦСКА очень непросто будет в этой игре.

Можно ли сказать, что ЦСКА точно вступает в борьбу за медали в случае победы? Тут все зависит от «Динамо», «Краснодара» и «Зенита». ЦСКА догоняет, если эти команды будут терять очки, то естественно, что ЦСКА должен выигрывать, чтобы догонять и занимать лидирующие строчки. Поэтому ЦСКА не от себя зависит, а зависит от конкурентов. Вот это самое плохое», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

Матч "Сочи" – ЦСКА состоится в субботу, 30 марта. Начало встречи – 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005603457_masalitin_schitaet_chto_cska_predstoit_trudnyiy_vyiezd_v_sochi
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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