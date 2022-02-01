Ордец считает, что Захарян еще ничего не достиг для перехода в европейский клуб

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну в Европе.

— Надеюсь, он об этом [интересе топ-клубов Европы] не думает. В его возрасте такие вещи реально мешают — голова может кругом пойти! Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их еще нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг. Да, пару раз сыграл за сборную, но нужно постоянно прогрессировать дальше, чтобы говорить о таких трансферах. 1885509

В текущем сезоне РПЛ 18-летний Захарян сыграл 17 матчей за «Динамо», забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.