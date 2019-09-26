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Олег Романцев: «Уверен, что Хохлов вырастет в хорошего тренера»

04:00
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Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» отметил, что верит в прогресс Дмитрия Хохлова, как тренера.

— Недавно с требованием отправить в отставку Хохлова выступили и фанаты «Динамо».

— Конечно, когда не ладится игра и ты терпишь поражение на поле своего нового стадиона, негатив вполне объясним. Но ведь и в «Динамо» идет процесс строительства новой команды. Хохлов был прекрасным, думающим игроком. И я уверен, что он вырастет в хорошего тренера. Не надо только Дмитрию делать никаких опрометчивых заявлений на пресс-конференциях. А руководству и болельщикам стоит дать ему почувствовать, что в него верят. (Александр Львов)

Полностью интервью Романцева

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