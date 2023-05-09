Романцев: «Несчастье, что-то поколение попало на Великую Отечественную войну»

Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война.

«Перед матчем Победы в Волгограде 1 мая мы посетили Мамаев курган — это святое место не только для волгоградцев, но и для всей страны. Для нас каждая поездка в Волгоград начиналась с посещения Мамаева кургана. У меня сохранились снимки, где «Спартак» еще с Николаем Петровичем Старостиным на Мамаевом кургане. Несчастье, что-то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».

9 мая — 78-я годовщина Великой Победы.