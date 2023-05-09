Кучаев поддержал возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в стан армейцев экс-защитника Марио Фернандеса.

«Будет суперкруто, если Марио вернется! — сказал Кучаев «СЭ», — Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек».

Кучаев также отметил, что скромность — главная черта характера Марио Фернандеса.

«Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на эконом-такси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера», — добавил Кучаев.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но защитник досрочно расторг его в апреле.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь