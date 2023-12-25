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Сегодня, 14:30

Романцев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы»

Александр Львов
Обозреватель
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Виллиан Роша и Мохаммад Мохебби
Виллиан Роша и Мохаммад Мохебби.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос Валерия Карпина. Главный тренер «Ростова» и сборной России задал его в рамках специальной рубрики «СЭ».

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол? — спросил Карпин.

— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя, и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее. Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят: на нет и суда нет...

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева

Валерий Карпин
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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