Романцев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос Валерия Карпина. Главный тренер «Ростова» и сборной России задал его в рамках специальной рубрики «СЭ».

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол? — спросил Карпин.

— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя, и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее. Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят: на нет и суда нет...