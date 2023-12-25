Романцев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос Валерия Карпина. Главный тренер «Ростова» и сборной России задал его в рамках специальной рубрики «СЭ».
— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол? — спросил Карпин.
— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя, и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее. Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят: на нет и суда нет...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5