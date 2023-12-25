Президент «Урала» Иванов: «Сейчас у нас нет интереса к Ионову»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, планирует ли клуб подписывать полузащитника Алексея Ионова.

«Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с «Краснодаром», но игрок выбрал «Ростов». Сейчас вряд ли у «Урала» будет к нему интерес. Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову», — приводит Sport24 слова Иванова.

В декабре Ионов и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию. Хавбек выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В этом сезоне РПЛ 34-летний футболист провел 14 матчей, отметившись одной голевой передачей.