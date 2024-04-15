Романцев — о заменах Семака в игре с «Краснодаром»: «Не люблю, когда говорят, что тренер угадал»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал замены, которые главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел в матче с «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

В перерыве, когда «Зенит» уступал со счетом 0:1, Семак заменил Нуралы Алипа на Артура, и бразилец забил победный гол.

«Не нравится мне, когда про тренера, вовремя выпустившего нужного игрока, говорят, что он угадал, — сказал Романцев. — «Зениту» требовалось переломить игру, усилить давление. Так что появление еще одного форварда вместо защитника Алипа было ожидаемо. И здесь Артуру дали простор для маневра в середину, где он убрал Кади и не оставил шансов Сафонову».

За семь туров до конца «Зенит» опережает «Краснодар» на четыре очка.

«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева