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Сегодня, 16:15

Романцев — о заменах Семака в игре с «Краснодаром»: «Не люблю, когда говорят, что тренер угадал»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал замены, которые главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел в матче с «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

В перерыве, когда «Зенит» уступал со счетом 0:1, Семак заменил Нуралы Алипа на Артура, и бразилец забил победный гол.

«Не нравится мне, когда про тренера, вовремя выпустившего нужного игрока, говорят, что он угадал, — сказал Романцев. — «Зениту» требовалось переломить игру, усилить давление. Так что появление еще одного форварда вместо защитника Алипа было ожидаемо. И здесь Артуру дали простор для маневра в середину, где он убрал Кади и не оставил шансов Сафонову».

За семь туров до конца «Зенит» опережает «Краснодар» на четыре очка.

«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева

Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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