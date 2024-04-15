Бушманов считает, что Карпин лучший вариант для замены Абаскаля в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может заменить Гильермо Абаскаля.

«Он спартаковец, играл и тренировал эту команду. Болельщики его сильно поддержат. У Валерия Георгиевича есть опыт, которого не было, когда он первый раз приходил в «Спартак», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Наданный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.