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Сегодня, 16:15

Бушманов считает, что Карпин лучший вариант для замены Абаскаля в «Спартаке»

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может заменить Гильермо Абаскаля.

«Он спартаковец, играл и тренировал эту команду. Болельщики его сильно поддержат. У Валерия Георгиевича есть опыт, которого не было, когда он первый раз приходил в «Спартак», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Наданный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Карпин
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

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