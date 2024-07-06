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Сегодня, 15:30

Малышев: «Угальде в «Спартаке», чтобы профессионально расти и развиваться дальше»

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Манфред Угальде.
Фото ФК Спартак

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» слова агента Манфреда Угальде, по мнению которого футболист приехал в Россию зарабатывать деньги.

«Заявление агента Угальде? Во-первых, думаю, что это заявление было неправильно переведено и прокомментировано. После он дал свое разъяснение. Во-вторых, думаю, что это не большой секрет, что футболисты приезжают сюда, в том числе, за деньги играть. Излишнюю сенсацию из этого делать нет смысла. Угальде здесь за эмблему, в том числе? Он здесь, чтобы профессионально расти и развиваться дальше. Ему 22 года и у него вся карьера впереди», — сказал Малышев «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Манфред Угальде. «Когда с предложением приходит «Спартак», это все меняет». Агент Угальде объяснил резонансные слова о трансфере костариканца

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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