Малышев: «Угальде в «Спартаке», чтобы профессионально расти и развиваться дальше»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» слова агента Манфреда Угальде, по мнению которого футболист приехал в Россию зарабатывать деньги.
«Заявление агента Угальде? Во-первых, думаю, что это заявление было неправильно переведено и прокомментировано. После он дал свое разъяснение. Во-вторых, думаю, что это не большой секрет, что футболисты приезжают сюда, в том числе, за деньги играть. Излишнюю сенсацию из этого делать нет смысла. Угальде здесь за эмблему, в том числе? Он здесь, чтобы профессионально расти и развиваться дальше. Ему 22 года и у него вся карьера впереди», — сказал Малышев «СЭ».
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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