Олег Кононов: "Выборов капитана не будет. Я сам назначу его"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер с "Краснодаром" (1:2) подвел итоги турнира. При этом он сообщил, что сам назначит капитана красно-белых. 26 июня Кононов сказал, что выборы капитана "Спартака" будут после сборов в Австрии.

– Кто будет капитаном "Спартака"? Выборы уже прошли?

– Пока еще не было. Их и не будет – я сам назначу.

– Вас удивляет то, как играет Зелимхан Бакаев?

– Я с ним работал в "Арсенале". Знаю его и не сомневался в нем. Его личные качества, мотивация, мастерство позволяют говорить о том, что этот игрок должен приносить нам результат. (Гоша Чернов)

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