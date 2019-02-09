Олег Кононов: "Поражение от "Слована" связываю с высокими нагрузками на сборе"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов связал поражение в товарищеском матче со "Слованом" (1:3) с высокими нагрузками на сборе в Белеке.

- Я уже говорил, что этот сбор у нас будет самым тяжелым, - сказал Кононов. - Мы готовим ряд серьезных тренировок, направленных на то, что после них команда будет более готовой в плане легкости и свежести.

- Что с Селиховым?

- Не думаю, что там что-то серьезное, он почувствовал боль в спине. Селихов и до этого пропустил одну тренировку. И сейчас этот рецидив сказался.

- Мы сегодня видели примерный стартовый состав?

- Всегда ставится какой-то примерный состав, всегда хочется посмотреть на тех или иных игроков. Например, Бокетти еще не готов, но ему нужно играть через "не могу", чтобы форсировать подготовку. Точно так же это должен делать ряд других игроков. Мы даем им возможность играть, хотя они еще не полностью готовы. Это касается Фернанду и еще ряда футболистов.

- Какие основные проблемы по этому матчу вы бы выделили?

- Мы пропускали голы, потому что нам не удавался переход из атаки в оборону. Соперник был быстрее и свежее. Мы же долго совершали этот переход. Я связываю это с теми нагрузками, о которых я ранее говорил.

- Обрез Глушакова в моменте с третьим голом вы тоже связываете с ними?

- Я думаю, что да.