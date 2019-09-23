В соцсетях появилась запись выступления главного тренера «Спартака» Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.

— Когда вы начинаете работать с молодежью, вы должны влюблять себя в игроков, — сказал Кононов. — В детстве в Курске я работал с тренером, в которого влюбился. Он стал для меня вторым папой, и тогда я понял, что тоже хочу стать тренером. Мы должны быть теми личностями, за которыми бы пошли остальные. Если вы любите футбол, то должны заразить этим и молодежь, и игроков-профессионалов.

На профессиональном уровне добавляется индивидуальная тактика. Сможет ли игрок выступать на 2-3 позициях, во многом зависит от самого игрока, от его восприятия и интеллекта. Если футболист может играть на позиции защитника, полузащитника и даже нападающего — это суперигрок.

Индивидуальная тактика — очень важный инструмент для тренера, ведь с такими игроками нам становится легче работать. Мастерство нужно тренировать день ото дня, тогда оно шлифуется сначала в голове, а потом уже на футбольном поле. И из этого растут серьезные футболисты.

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