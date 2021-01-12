Олег Иванов: «Я не из тех, кто, не играя, выплескивает негатив на команду, устраивает подлянки»

Полузащитник Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его роль в «Ахмате» с назначением главным тренером команды Андрея Талалаева.

— Как отреагировали, когда в какой-то момент плотно присели на лавку?

— Я не из тех, кто, не играя, выплескивает негатив на команду, в том числе тренерский штаб, устраивает какие-то подлянки. Или ищет отмазки, чтобы дать себе слабину. Наоборот, продолжал пахать наравне со всеми, надеялся через работу ситуацию переломить. С тем же Талалаевым в дискуссии не вступал, разговоры о собственном будущем осознанно отложил на конец года. В первой половине сезона календарь был настолько плотный, что распыляться вообще не хотелось. Рассуждал так: самое главное — держать себя в форме, чтобы в любую минуту выйти на поле и помочь «Ахмату». Ну а потом будет видно.

— Вы понимаете, почему ближе к осени потеряли место в составе?

— На эту тему с Андреем Викторовичем не разговаривал. В любом случае тренер — не враг себе. Раз предпочитает других игроков, значит, они по каким-то причинам его больше устраивают. В футболе такое сплошь и рядом.

— Кто выходил на вашей позиции?

— Начнем с того, что действовали мы по схеме, при которой моя позиция в принципе оказалась невостребованной.

— Это что ж за схема?

— 4-4-2. В нападении выпускали Мелкадзе и Ильина, а за центр поля отвечали Тимофеев и Исмаэл. Я же привык играть на позиции атакующего полузащитника. Или оттянутого форварда. Да, иногда сдвигали в опорную зону, но это была вынужденная мера — если кто-то из центральных хавбеков пропускал матч из-за травмы или дисквалификации.

— В 34 года трудно вписаться в быстрый и агрессивный футбол, который прививает «Ахмату» Талалаев?

— Дело не в возрасте, а в функциональной готовности. С этим у меня проблем нет. Кстати, как и со скоростью. Еще Яковенко, с которым работал в «Химках» и «Кубани», говорил: «Те, кто считают Иванова медленным футболистом, пусть посмотрят, как он тесты бежит». Понятно, есть шустрые ребята вроде Данишевского или Бериши, за которыми очень сложно угнаться. Тут разница между нами — как у «Жигулей» и «Мерседеса». Но из центральных полузащитников РПЛ я вряд ли кому-то в скорости уступлю.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

(Александр Кружков)

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