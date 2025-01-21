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Сегодня, 07:25

Олег Иванов рассказал, что чувствует себя лучше без алкоголя

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что уже около года не употребляет алкоголь.

— Как встретил Новый год? Все как обычно — с детьми, женой и семьей.

— Самостоятельно тренировались в отпуске?

— С 26 декабря у нас была тренировочная программа.

— А как же оливье на Новый год?

— Без оливье. Держим вес. Майонез не ем вообще. У меня на новогоднем столе были рис и курица.

— И без шампанского?

— Да, я уже долгое время живу без алкоголя. Вообще не употребляю. На Новый год мы с женой в 12 часов ночи закрепили праздник поцелуем и легли спать.

— Давно не пьете?

— Довольно продолжительное время. Где-то около года. Принял такое решение, потому что без алкоголя лучше чувствую себя и физически, и ментально, — рассказал Иванов «РБ Спорт».

Иванов играет за «Рубин» с июля 2022 года. Он провел за команду 58 матчей. До этого полузащитник выступал за «Ахмат», где с 2012 по 2020 год сыграл в 243 матчах, забил 17 голов и отдал 30 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Рубин (Казань)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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