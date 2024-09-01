Олег Иванов: «Карасев является сильным арбитром. Это уже их кухня, кого-то дисквалифицировать, кого-то посадить»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в разговоре с «СЭ» оценил назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте.

— Было много шумихи вокруг назначения Карасева на матч после ошибки в матче «Динамо» — «Краснодар».

— Не должны были назначать, получается?

— Некоторые из известных арбитров считают...

— Если у них такое есть правило, значит вправе возмущаться. Я просто не могу [оценить]. По мне Сергей Карасев на протяжении долгого времени является сильным арбитром. Это уже их кухня, кого-то дисквалифицировать, кого-то посадить. Я не особо в этом разбираюсь, — сказал Иванов «СЭ».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.