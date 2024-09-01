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Сегодня, 09:43

Олег Иванов: «Карасев является сильным арбитром. Это уже их кухня, кого-то дисквалифицировать, кого-то посадить»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в разговоре с «СЭ» оценил назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте.

— Было много шумихи вокруг назначения Карасева на матч после ошибки в матче «Динамо» — «Краснодар».

— Не должны были назначать, получается?

— Некоторые из известных арбитров считают...

— Если у них такое есть правило, значит вправе возмущаться. Я просто не могу [оценить]. По мне Сергей Карасев на протяжении долгого времени является сильным арбитром. Это уже их кухня, кого-то дисквалифицировать, кого-то посадить. Я не особо в этом разбираюсь, — сказал Иванов «СЭ».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

Олег Иванов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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