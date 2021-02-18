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Мариу Фернандес подписал новый контракт с ЦСКА

11:39
Мариу Фернандес. Фото Twitter
Мариу Фернандес. Фото Twitter
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подписал с клубом новый контракт, информирует сайт армейцев.

Прежнее соглашение истекало в 2022 году. Новый контракт 30-летнего футболиста сборной России будет действовать до окончания сезона-2023/24.

Мариу Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году и является трехкратным чемпионом России. Он сыграл за красно-синих 289 матчей, в которых забил 6 голов.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/

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