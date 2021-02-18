Мариу Фернандес подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подписал с клубом новый контракт, информирует сайт армейцев.

Прежнее соглашение истекало в 2022 году. Новый контракт 30-летнего футболиста сборной России будет действовать до окончания сезона-2023/24.

Мариу Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году и является трехкратным чемпионом России. Он сыграл за красно-синих 289 матчей, в которых забил 6 голов.