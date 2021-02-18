Мариу Фернандес подписал новый контракт с ЦСКА
11:39
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подписал с клубом новый контракт, информирует сайт армейцев.
Прежнее соглашение истекало в 2022 году. Новый контракт 30-летнего футболиста сборной России будет действовать до окончания сезона-2023/24.
Мариу Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году и является трехкратным чемпионом России. Он сыграл за красно-синих 289 матчей, в которых забил 6 голов.
? Марио Фернандес продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2023/24! ??? https://t.co/ZRJk3kehRF pic.twitter.com/lV1s8cbEZp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2021
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/
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