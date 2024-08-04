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Сегодня, 23:45

Полузащитник «Акрона» Лончар сравнил чемпионат России и Венгрии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар провел параллель между чемпионатом России и Венгрии.

«Можно сравнить «Ференцварош» с «Зенитом». Они последние 10 лет доказывают, что являются очень хорошей командой. Клуб играет в Лиге чемпионов и других европейских турнирах. Вообще и в России есть клубы европейского уровня. «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА играли в еврокубках, но сейчас так вышло, что им нельзя.

А если сравнивать уровень футбола в России и Венгрии, то в РПЛ больше интенсивности и борьбы. В Венгрии всего лишь 5 матчей похожи по скоростям, а остальные игры более средние. Вообще все зависит от команды. Если кто-то хочет чего-то достичь, то играют более интенсивно и активно. А другие могут играть от обороны и на контратаках", — приводит слова игрока Sport24.

Лончар перешел в «Акрон» в июле 2024 года из «Дебрецена».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Акрон
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