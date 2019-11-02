Олег Артемов: «За те деньги, что «Динамо» потратило на Филиппа, можно было троих купить»

Известный футбольный агент Олег Артемов оценил трансферную политику «Динамо». По его словам, результаты команды, занимающей 13-е место в РПЛ, говорят сами за себя.

— Трансферная кампания «Динамо»? А на каком месте они идут? Это и есть ответ на вопрос, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Артемов. — Они купили за 20 миллионов Филиппа. Это провальная сделка. Троих можно было купить за эти деньги, даже лучше.