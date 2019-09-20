Огненное выступление Евсеева после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после победы в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0) пожаловался, что уфимскому клубу уделяют мало внимания в прессе.

— Победили за счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Мы гол забили. Это мы и наигрывали.

Соперник проигрывал, пытался отыграться. Естественно, большую часть второго тайма мы оборонялись. Соперник создавал давление, но где-то помог вратарь, где-то повезло. Но не было явных атак на наши ворота.

Подождите поздравлять с победой. Обыграли «Ростов»: два слова об «Уфе», пятьдесят — о «Ростове». Обыграли «Зенит»: два слова об «Уфе», двести — о «Зените». Теперь победили «Спартак». Снова будет два слова об «Уфе», а все остальное — о «Спартаке». Привет студии! — закончил свою речь Евсеев после того, как корреспондент задал свои вопросы и был готов завершить флеш-интервью.

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