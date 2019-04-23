Очередное слушание дела Кокорина и Мамаева задержано из-за заседания по делу полковника Захарченко

Новое, десятое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы не началось вовремя – в 14.00 по Москве. Причина – заседание по другому делу в том же зале. Суду потребовалось менее десяти минут, чтобы рассмотреть и перенести очередное слушание по еще одному громкому процессу – против полковника Дмитрия Захарченко – из-за того, что адвокат подсудимого не прилетел вовремя в Москву.

После этого зал был подготовлен к продолжению слушаний по делу Кокорина и Мамаева. (Александр Рогулев)

Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись.

Суд Кокорина и Мамаева. Live!