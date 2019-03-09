"Очень хороший результат по такой погоде". Божович - о разгромной победе над "Енисеем"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после разгромной победы над "Енисеем" (4:0) заявил, что этот результат является заслуженным.

- Очень доволен. Заслуженно выиграли, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - По такой погоде это очень хорошо. Такого результата мы не ожидали. Хочу поздравить всех, кто пришел сегодня на стадион. Стандарты? У нас хорошие исполнители. Самедов, Джано, Антон. Не надо много работать, когда хорошие исполнители.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 21 очко.

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