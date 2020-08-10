«Очень достойный матч». Судья игры «Спартака» до этого разозлил ЦСКА

Главный арбитр матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев устроил главный скандал первого тура нового сезона Тинькофф-Чемпионата России. Судья назначил два пенальти в ворота красно-белых.

На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. После игры Казарцев покинул стадион на автомобиле и отказался общаться с журналистами.

Болельщики после игры вспомнили, что это не первая серьезная ошибка Казарцева. В прошлом сезоне он судил матч 19-го тура РПЛ-2019/20 между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1), в котором судья принял ряд сомнительных решений.

Армейцы собрали все ошибки арбитра в одно видео и опубликовали в Twitter, добавив цитату экс-главы ДМС РФС Александра Егорова: «Главный арбитр провел достойный матч».