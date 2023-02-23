Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Оценочная стоимость игроков РПЛ стала наименьшей за 16 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Metaratings.ru, основываясь на оценках портала Transfermarkt, провел исследование трат российских клубов в зимнее трансферное окно — 2023 и за весь сезон 2022/23, а также изучил оценочные стоимости составов команд.

После закрытия окна 22 февраля стоимость всех игроков РПЛ составляет 0,72 миллиарда евро. По сравнению с прошлым сезоном она упала почти на 370 миллионов евро (было 1,13 миллиарда). Падение составило 32%.

Отметим, что нынешняя оценочная стоимость клубов Премьер-лиги — наименьшая за 16 лет. Для сравнения, в сезоне 2013/14 стоимость составов клубов лиги превышала 1,5 миллиарда евро. То есть, за девять лет, по мнению Transfermarkt, РПЛ подешевела в два раза.

Самым дорогим клубом РПЛ согласно оценкам портала стал «Зенит» (154 миллиона евро). Это худшие значения для петербуржцев с сезона 2016/17, однако это не мешает клубу 16 лет подряд возглавлять рейтинг.

Источник: https://metaratings.ru/news/ocenochnaya-stoimost-igrokov-rpl-stala-naimenshej-za-16-let-za-god-ona-upala-na-32/
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров не удивлен назначением Тедеско в сборную Бельгии: «По работе в «Спартаке» понятно, что это хороший специалист»

Роша назвал двух игроков из РПЛ, против которых сложнее всего играть
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости