Оценочная стоимость игроков РПЛ стала наименьшей за 16 лет

Metaratings.ru, основываясь на оценках портала Transfermarkt, провел исследование трат российских клубов в зимнее трансферное окно — 2023 и за весь сезон 2022/23, а также изучил оценочные стоимости составов команд.

После закрытия окна 22 февраля стоимость всех игроков РПЛ составляет 0,72 миллиарда евро. По сравнению с прошлым сезоном она упала почти на 370 миллионов евро (было 1,13 миллиарда). Падение составило 32%.

Отметим, что нынешняя оценочная стоимость клубов Премьер-лиги — наименьшая за 16 лет. Для сравнения, в сезоне 2013/14 стоимость составов клубов лиги превышала 1,5 миллиарда евро. То есть, за девять лет, по мнению Transfermarkt, РПЛ подешевела в два раза.

Самым дорогим клубом РПЛ согласно оценкам портала стал «Зенит» (154 миллиона евро). Это худшие значения для петербуржцев с сезона 2016/17, однако это не мешает клубу 16 лет подряд возглавлять рейтинг.