Обляков объяснил, почему пробивал пенальти в матче с «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Акроном» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«В первом тайме испытывали небольшие проблемы. Но в целом игра была под нашим контролем. Почему пенальти бил не Дивеев? На установке приняли решение, что я должен был пробить пенальти», — сказал Обляков.

ЦСКА (10 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.