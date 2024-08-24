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Сегодня, 17:55

Обляков объяснил, почему пробивал пенальти в матче с «Акроном»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Акроном» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«В первом тайме испытывали небольшие проблемы. Но в целом игра была под нашим контролем. Почему пенальти бил не Дивеев? На установке приняли решение, что я должен был пробить пенальти», — сказал Обляков.

ЦСКА (10 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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