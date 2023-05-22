Обладатель Кубка Стэнли Сергачев заявил, что будет следить за «Спартаком»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев поделился мнением о матче между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России (2:1).

«Классные эмоции после этого матча остались. Встретились с ребятами из «Спартака» после игры. Душевно пообщались. Отличный опыт. Впечатления от Джикии и Селихова? Очень классные ребята. Они очень спокойные. Ответили на все мои вопросы, которые меня волновали. Да и сами они о многом у меня интересовались. Какими-то вещами из хоккея. Мы провели классный разговор. И даже открыли они мне глаза на некоторые вещи. До сегодняшнего дня я особо близко к футболу не был. Но сейчас буду. Буду конкретно за «Спартаком» следить. Они мне поближе. Мне на очень многие вопросы ответил Джикия. И теперь я чуть-чуть лучше стал понимать футбол. Теперь я больше ценю то, что делают ребята на поле», — приводит слова Сергачева «Спорт День за Днем».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.