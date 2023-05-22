Джигурда — о жесте Соболева: «Это нормально, так и должно быть»

Актер и музыкант Никита Джигурда ответил на вопрос «СЭ» о нецензурном жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время матча 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых (2:1).

«Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Как в шоу-бизнесе скандалы. Привлекают внимание. Значит, они профессионально делают свое дело. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся. Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного. Конечно, об этом напишут, значит, привлекут внимание к команде. Неважно, получит штраф или санкции. Внимание привлечено — все», — сказал Джигурда «СЭ».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.