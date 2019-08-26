«Обидное поражение». «Рубин» подготовил яркий видеообзор матча с «Ростовом»

«Рубин» на своем официальном ютуб-канале представил видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром выездного матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Ролик показывает, как казанцы прибыли на стадион, эмоции зрителей на трибунах, фрагменты игры и комментарии футболистов.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр