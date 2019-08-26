«Обидное поражение». «Рубин» подготовил яркий видеообзор матча с «Ростовом»
10:24
«Рубин» на своем официальном ютуб-канале представил видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром выездного матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).
Ролик показывает, как казанцы прибыли на стадион, эмоции зрителей на трибунах, фрагменты игры и комментарии футболистов.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=SXh1AUkQU1w
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи