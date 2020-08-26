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«Обидами ничего не докажешь». Мусаев оценил шансы Сафонова попасть в сборную России

23:15
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как голкипер команды Матвей Сафонов реагирует на то, что пока не получает вызов в сборную России.

— Сафонова по-прежнему не вызывают в основную сборную. Самого Матвея не расстраивает эта ситуация?

— Нет, он — умный парень, достаточно взрослый для своих лет. Он понимает, что обидами ничего не докажешь, нужно тренироваться. доказывать на поле, в играх за молодежную сборную. (Екатерина Потапова)

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