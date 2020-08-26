«Обидами ничего не докажешь». Мусаев оценил шансы Сафонова попасть в сборную России
23:15
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как голкипер команды Матвей Сафонов реагирует на то, что пока не получает вызов в сборную России.
— Сафонова по-прежнему не вызывают в основную сборную. Самого Матвея не расстраивает эта ситуация?
— Нет, он — умный парень, достаточно взрослый для своих лет. Он понимает, что обидами ничего не докажешь, нужно тренироваться. доказывать на поле, в играх за молодежную сборную. (Екатерина Потапова)
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020