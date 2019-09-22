Оба тренера «Краснодара» получили предупреждения в матче с ЦСКА
20:38
В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». В концовке первого тайма тренер гостей Мурад Мусаев получил желтую карточку.
Во второй тайме предупреждение заработал и главный тренер «быков» Сергей Матвеев. Оба специалисты были наказаны за активное проявление недовольства решениями бригады арбитров.
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