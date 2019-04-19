"Нужно отвечать за свои слова". Кто из компании Кокорина и Мамаева угрожал чиновнику Паку во время конфликта в кафе

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы рассказал о том, кто и кому мог угрожать во время конфликта компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком. При этом в показаниях снова обнаружились разночтения по сравнению с протоколом допроса у следователя.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкийобвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Во время слушаний в суде прокурор обратил внимание, что Грачев сообщил следователю, что фразу "Ему надо ответить за слова" во время конфликта с Паком сказал кто-то из подсудимых. В протоколе управляющий кафе говорил: "Я знал, что Кокорин – знаменитый футболист, выступающий за клуб "Зенит".

Кроме того, со слов Грачева записано, что, когда он заходил в зал, одна из девушек сидела на коленях у Александра Кокорина. В суде он сказал, что "вызывающего поведения от них не замечал". В протоколе подробно рассказывается об ударе Кокорина по Паку, который он нанес стулом. Защита полагает, что Грачев видел это по записи, а в протоколе показания перемешиваются.

Также в протоколе рассказывается о звонке Пака, который просил видеозапись. Сегодня об этом Грачев также не рассказывал.

– Вы давали данные показания? – уточняет прокурор после долгого чтения, которое очень возмутило мать Кокориных Светлану.

– Сейчас вспоминаю, что да – давал. А с чем они различаются?

– Вам, наверное, лучше знать…

– Сегодня в суде вы правду говорили? – уточняет адвокат Ромашов.

– Я говорил то, что вспомнил спустя полгода. Ничего не придумывал.

– К.Кокорин замахивался на кого-то? Угрожал?

– Я не видел, не слышал этого.

– Кто-то реагировал на его вопросы?

– Я не знаю.

– От Мамаева вы не слышали фразы, что "Нужно отвечать за свои слова"? – вопрос адвоката Бушманова.

– Я слышал эту фразу, и не раз. Но сейчас вспомнить кто ее называл не могу. Ее точно говорил тот, кого я держал. А кто еще это говорил – сейчас не помню. (Александр Рогулев)

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