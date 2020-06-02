Нойштедтер принял участие во флэшмобе, направленном на борьбу с расизмом

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер принял участие во флэшмобе под названием Black out tuesday.

В рамках флэшмоба люди обязуются в течение всего вторника, 2 июня, не постить в соцсети развлекательные сообщения, выложить черный квадрат с хэштегом #blackouttuesday и выступить с заявлениями в поддержку борьбы с расизмом и движения Black lives matter.

— Вы знаете, как нужно жить в этом мире, — написал Нойштедтер в Instagram. — Учитесь сами, учите своих детей, не сидите сложа руки, помогайте...