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Нойштедтер принял участие во флэшмобе, направленном на борьбу с расизмом

19:01
Роман Нойштедтер. Фото Instagram.
Роман Нойштедтер. Фото Instagram.
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер принял участие во флэшмобе под названием Black out tuesday.

В рамках флэшмоба люди обязуются в течение всего вторника, 2 июня, не постить в соцсети развлекательные сообщения, выложить черный квадрат с хэштегом #blackouttuesday и выступить с заявлениями в поддержку борьбы с расизмом и движения Black lives matter.

— Вы знаете, как нужно жить в этом мире, — написал Нойштедтер в Instagram. — Учитесь сами, учите своих детей, не сидите сложа руки, помогайте...

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