Новые улицы Москвы могут назвать в честь Черенкова, Озерова и братьев Старостиных

На портале «Активный Гражданин» стартовало голосование по выбору новых названий улиц, которые расположены на территории бывшего тушинского аэрополя рядом со стадионом «Открытие Банк Арена».

Среди предложенных вариантов есть названия, которые посвящены легендарным игрокам «Спартака».

Так, например, улица может получить имя в честь братьев Старостиных. Николай, Александр, Андрей и Петр — известные советские футболисты и спортивные деятели. Все братья в разные годы играли за «Спартак».