Новые улицы Москвы могут назвать в честь Черенкова, Озерова и братьев Старостиных
На портале «Активный Гражданин» стартовало голосование по выбору новых названий улиц, которые расположены на территории бывшего тушинского аэрополя рядом со стадионом «Открытие Банк Арена».
Среди предложенных вариантов есть названия, которые посвящены легендарным игрокам «Спартака».
Так, например, улица может получить имя в честь братьев Старостиных. Николай, Александр, Андрей и Петр — известные советские футболисты и спортивные деятели. Все братья в разные годы играли за «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4
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