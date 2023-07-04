Агент Бойе заявил, что «Спартак» интересовался игроком

Густаво Гони, агент нападающего «Эльче» и сборной Аргентины Лукаса Бойе, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Да, «Спартак» действительно интересовался Лукасом, клуб контактировал с нами. Но сейчас нет никаких шансов, что Бойе поедет в Россию», — приводит слова Гони «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний аргентинец провел за «Эльче» 37 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.