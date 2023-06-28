Селин: «Спартаку» бы еще парочку таких, как Промес, — и тогда можно побороться за первое место в РПЛ»
Бывший полузащитник «Кубани» и «Черноморца» Алексей Селин оценил роль нидерландского форварда Квинси Промеса в «Спартаке».
«По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей Промес показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперед, приносил очки клубу. «Спартаку» бы еще парочку таких футболистов — и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше игроков такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место. Остальные игроки могут провести два-три матча ярко, но потом пропадают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.
Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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