Селин: «Спартаку» бы еще парочку таких, как Промес, — и тогда можно побороться за первое место в РПЛ»

Бывший полузащитник «Кубани» и «Черноморца» Алексей Селин оценил роль нидерландского форварда Квинси Промеса в «Спартаке».

«По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей Промес показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперед, приносил очки клубу. «Спартаку» бы еще парочку таких футболистов — и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше игроков такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место. Остальные игроки могут провести два-три матча ярко, но потом пропадают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.