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14 февраля, 22:38

Угальде о следе в истории «Спартака»: «Хотелось бы прожить такую карьеру, как у Промеса»

Угальде хотел бы повторить карьеру Промеса в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Кайратом» (6:0) в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Как чувствуете себя?

— Все хорошо. Завоевали первый трофей. Надеюсь, не последний. Вокруг меня очень много хороших людей, штаб разговаривает по-испански. Так что мне легко адаптироваться.

— Какая разница между «Твенте» и «Спартаком», что можете выделить?

— Партнеры, как мне кажется, здесь сильнее. Но нет большой разницы между «Спартаком» и «Твенте».

— Промес тоже приходил в «Спартак» из «Твенте» и стал одним из лучших в истории красно-белых. Какой след в истории клуба хотите оставить вы?

— Конечно, хотелось бы прожить такую карьеру. Квинси — фантастический игрок. У нас с ним хорошая связь. Он рассказал, что такое жизнь в Москве, рассказал об особенностях жизни в столице. Конечно, не знаю, повторю ли такую же карьеру, но он, безусловно, пример для подражания.

— Готовы ли вы справляться с давлением, потому что многие отмечали, что трансфер стоил больших денег.

— Я готов к этому. Хочу играть в футбол. Не обращаю внимания на том, что говорят. Я считаю, что я — хороший футболист. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи.

— Ты был на медосмотре в Москве. Что успел увидеть?

— У меня не получилось что-то посмотреть, так как я только проходил медицинское обследование. Все прошло быстро, потом сразу поехал к команде. Единственное, познакомился со стадионом, клубной инфраструктурой — могу сказать только хорошее об этом. Думаю, успею посмотреть Москву, когда вернусь.

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.

Квинси Промес
Манфред Угальде
Футбол
ФК Кайрат
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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Новичок «Спартака» Угальде рассказал, сколько русских слов успел выучить
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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