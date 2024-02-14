Угальде о следе в истории «Спартака»: «Хотелось бы прожить такую карьеру, как у Промеса»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Кайратом» (6:0) в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Как чувствуете себя?

— Все хорошо. Завоевали первый трофей. Надеюсь, не последний. Вокруг меня очень много хороших людей, штаб разговаривает по-испански. Так что мне легко адаптироваться.

— Какая разница между «Твенте» и «Спартаком», что можете выделить?

— Партнеры, как мне кажется, здесь сильнее. Но нет большой разницы между «Спартаком» и «Твенте».

— Промес тоже приходил в «Спартак» из «Твенте» и стал одним из лучших в истории красно-белых. Какой след в истории клуба хотите оставить вы?

— Конечно, хотелось бы прожить такую карьеру. Квинси — фантастический игрок. У нас с ним хорошая связь. Он рассказал, что такое жизнь в Москве, рассказал об особенностях жизни в столице. Конечно, не знаю, повторю ли такую же карьеру, но он, безусловно, пример для подражания.

— Готовы ли вы справляться с давлением, потому что многие отмечали, что трансфер стоил больших денег.

— Я готов к этому. Хочу играть в футбол. Не обращаю внимания на том, что говорят. Я считаю, что я — хороший футболист. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи.

— Ты был на медосмотре в Москве. Что успел увидеть?

— У меня не получилось что-то посмотреть, так как я только проходил медицинское обследование. Все прошло быстро, потом сразу поехал к команде. Единственное, познакомился со стадионом, клубной инфраструктурой — могу сказать только хорошее об этом. Думаю, успею посмотреть Москву, когда вернусь.

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.