Новичок «Нижнего Новгорода» Эннин прокомментировал свой переход
13:15
Новичок «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Наверное, это футбол выбрал меня. Я с детства играл в футбол с моими друзьями. Это сначала стало моим увлечением, а потом и работой.
До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов — в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю все от себя зависящее для успешного выступления клуба», — цитирует Эннина клубная пресс-служба.
Футболист будет выступать под седьмым номером. О его трансфере было объявлено во вторник, 17 августа.
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