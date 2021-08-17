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Новичок «Нижнего Новгорода» Эннин прокомментировал свой переход

13:15
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Новичок «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Наверное, это футбол выбрал меня. Я с детства играл в футбол с моими друзьями. Это сначала стало моим увлечением, а потом и работой.

До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов — в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю все от себя зависящее для успешного выступления клуба», — цитирует Эннина клубная пресс-служба.

Футболист будет выступать под седьмым номером. О его трансфере было объявлено во вторник, 17 августа.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/main/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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