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Новичок «Химок» Никитин рассказал, что облегчает его адаптацию в подмосковном клубе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Новичок «Химок» Алексей Никитин рассказал, как проходит его адаптация в клубе. 30-летний защитник заключил контракт до конца сезона-2022/23.

«Всегда есть над чем работать. Тут вопрос не в привыкании к партнерам, а как ты сам играешь. Все время надо улучшать свою игру. Адаптация в «Химках» проходит планово. Ее облегчает то, что схема мне знакома, я по ней всегда играл. Поэтому в этом плане мне легче», — цитирует защитника «Чемпионат».

Воспитанник московского ЦСКА начал свою карьеру в системе армейцев. После — выступал за «Енисей», «Амкар» и «Уфу». Вызывался в молодежную сборную России.

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ в составе «Уфы» и забил 2 гола.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4766397-futbolist-himok-nikitin-rasskazal-ob-adaptacii-v-komande-posle-perehoda-iz-ufy.html
Алексей Никитин
Футбол
ФК Химки
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