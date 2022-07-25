Защитник «Динамо» Сазонов допустил свое появление на поле на позиции опорного полузащитника

Защитник «Динамо» Сабо Сазонов считает, что может появиться на поле на позиции опорного полузащитника.

— Ты уже понял, что за тренер Йоканович? Общался ли с ним лично?

— Мы со Славишей общались несколько раз, он очень коммуникабельный тренер. Но все карты раскрывать не буду.

— Йоканович видит тебя только центральным защитником? Знаю, что ты можешь сыграть и опорника.

— Посмотрим. Славиша не приписывал мне звание именно центрального защитника, может использовать на обеих позициях. Это хорошая опция для меня, потому что мы помним, что мои матчи опорным полузащитником заканчивались голом, — сказал Сазонов Sport24.

«Динамо» после двух туров занимает 6-е место в турнирной таблице.