«Спартак» о Черенкове: «Мы гордимся, что такой великий мастер защищал красно-белые цвета»

«Спартак» почтил память легендарного игрока команды Федора Черенкова. Сегодня, 25 июля, ему исполнилось бы 63 года.

«Сегодня Федору Черенкову — одному из ярчайших игроков в истории «Спартака» — могло исполниться 63 года. Красивая и изящная игра, радость, которую он дарил болельщикам, потрясающий футбольный талант и удивительная доброта. Мы гордимся, что такой великий мастер защищал красно-белые цвета и символизировал спартаковский футбол. Вечная память!» — говорится в сообщении.

Черенков — воспитанник «Спартака», он выступал за команду всю карьеру, за исключением второй половины 1990 года, когда он играл за французский «Ред Стар». В составе красно-белых полузащитник трижды становился чемпионом СССР, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Кубок России. 4 октября 2014 года Черенков скончался в возрасте 55 лет.